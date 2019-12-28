2019/12/28 | 00:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - الصين

كتبت صحيفة كلوبال تايمز الحكومية في الصين، امس الخميس، في مقال لها وصفت فيها المناورات المشتركة بين ايران وروسيا والصين في مياه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة: المناورات الصينية الايرانية الروسية المشتركة رسالة الى اميركا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة: المناورات الصينية الايرانية الروسية المشتركة رسالة الى اميركا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).