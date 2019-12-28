رئاسة البرلمان توضح موقف صالح من رسالته الى الحبوسي

2019/12/28 | 00:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

كشف نائب رئيس البرلمان، بشير الحداد، اليوم الجمعة، بان "خطاب رئيس الجمهورية برهم صالح، الى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، هو بيان موقف

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