بعد انتقاده لحكومة كردستان.. اعتقال مواطن من الديوانية وفي انتظار تسفيره للاقليم

2019/12/28 | 00:20 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر أمني بمحافظة النجف الاشرف، اليوم الجمعة، عن تفاصيل اعتقال أحد المواطنين بعد دعوى قضائية مقامة ضده من قبل مسعود بارزاني.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن " المواطن (حسن عباس عليوي) من اهالي الديوانية نشر منشورا عابر بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وانتقد به حكومة اقليم كردستان ومسعود برزاني، بعدها قام الممثل القانوني لمسعود بارزاني بملاحقته في المحاكم بشكوى قضائية".

ولفت المصدر إلى أنه "واثناء سفر المتهم من مطار النجف الاشرف تم القاء القبض عليه من قبل قسم مخابرات المطار وتم احالته الى محكمة تحقيق قضاء الكوفة التابعة لاستئناف النجف الاشرف".





وبين المصدر، أن" قاضي محكمة تحقيق الكوفة قرر تسليم المتهم الى سلطات حكومة الاقليم بكردستان"، مضيفا أن" المتهم الان موقوف بمركز مسلم بن عقيل في الكوفة في انتظار تسفيره للاقليم".

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