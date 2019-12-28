2019/12/28 | 00:50 - المصدر: يس عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كتب/ سعد الراوي من الشائع بالنسبة للقوانين الانتخابية في كثير من البلدان ان هناك ثلاث اطراف تضطلع بمهة ترسيم الدوائر الانتخابية وهي:- 1. إنشاء هيئة أو لجنة خاصة تضطلع بمسؤولية ترسيم الدوائر الانتخابية، منفصلة عن هيئة إدارة الانتخابات، كما في {{أستراليا، بوتسوانا، كندا والهند}}. 2. لهيئة إدارة الانتخابات كما في {إندونيسيا، نيجيريا وأوغندا}، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الجهات المختصة بترسيم الدوائر الانتخابية.. سعد الراوي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الجهات المختصة بترسيم الدوائر الانتخابية.. سعد الراوي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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