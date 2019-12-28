‏ الجهات المختصة بترسيم الدوائر الانتخابية.. سعد الراوي

2019/12/28 | 00:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب/ سعد الراوي ‏ من الشائع بالنسبة للقوانين الانتخابية في كثير من البلدان ان هناك ثلاث ‏اطراف تضطلع بمهة ترسيم الدوائر الانتخابية وهي:-‏ ‏1.‏ إنشاء هيئة أو لجنة خاصة تضطلع بمسؤولية ترسيم الدوائر الانتخابية، ‏منفصلة عن هيئة إدارة الانتخابات، كما في {{أستراليا، بوتسوانا، كندا ‏والهند}}.‏ ‏2.‏ ‏ لهيئة إدارة الانتخابات كما في {إندونيسيا، نيجيريا وأوغندا}، […]

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