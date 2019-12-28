العيساوي لـ

2019/12/28 | 00:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - الانبار

افاد قائد حشد قضاء عامرية الصمود بمحافظة الانبار العقيد صلاح العيساوي، امس الجمعة، انطلاق حملة امنية واسعة النطاق للتفتيش مناطق جنوبي مدينة الفلوجة.

وقال العيساوي

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