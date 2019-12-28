الحداد : صالح لم يقدم استقالته ونتعامل مع الطلب المقدم تحريريا

2019/12/28 | 01:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير الحداد إلى التعاون مع رئيس الجمهورية لحسم مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الوزراء وفق معطيات المرحلة الحالية، فيما اشار الى ان خطاب صالح هو بيان موقف وليس طلبا رسمياً للإستقالة.

وذكر الحداد في بيان تلقته (واع)،اليوم إلجمعة، ان خطاب رئيس الجمهورية إلى رئاسة مجلس النواب هو بيان موقف وليس طلبا رسمياً للاستقالة، وماذكره في رسالته هو تفسير لما جرى من ضغوط واستعداده لتقديم الاستقالة بسبب ما حصل من خناق سياسي وعدم الاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء، وهي أزمة حقيقية معقدة في المشهد السياسي".

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