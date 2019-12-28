اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش العراقي وداعش في كركوك

2019/12/28 | 01:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - كركوك

افاد مصدر امني، السبت، باندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش العراقي وداعش في كركوك.

وقال المصدر لـ (بغ...





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