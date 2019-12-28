2019/12/28 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كريم_الزكي (رسالة هتلر الى ستالين)في مايو عام 1939 تم تعيين القوميسيار الأعلى بافل جيتين والذي كان في الثانية والثلاثين من العمر , رئيساً للاستخبارات الخارجية في مفوضية الشعب السوفييتية, وكانت تصل اليه تحديداً تقارير من جميع عملاء الاستخبارات السوفييتية في الخارج.((وأصبح معروفاً بعد إزاحة السرية عن نشاط الاستخبارات السوفييتية في تلك الفترة , أن معلومات مفصلة كانت تصل ستالين باستمرار عن العدوان الأل......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#كريم الزكي - الكثير من القادة السياسيين لا يمتلكون أي قدر من الذكاء) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#كريم الزكي - الكثير من القادة السياسيين لا يمتلكون أي قدر من الذكاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).