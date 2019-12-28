الاتصالات تصدر بيانا بشأن التنصت على هواتف رئيس الجمهورية

2019/12/28 | 01:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

نفت وزارة الاتصالات، امس الجمعة، الانباء التي تحدثت عن قيام وزير الاتصالات، نعيم ثجيل الربيعي، بتقديم تسهيلات للتنصت على هواتف رئيس الجمهورية

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