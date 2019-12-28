مصدر: ضبط اسلحة واعتدة متنوعة باحد اوكار عصابات

2019/12/28 | 01:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - الانبار

افاد مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار، اليوم السبت، بأن "قوة امنية تمكنت من الاستيلاء على اسلحة متنوعة لمجرمي داعش بحملة

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