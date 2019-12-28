بالصورة.. استهداف منزل قيادي بعصائب اهل الحق في ميسان

2019/12/28 | 01:22 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر محلي بمحافظة ميسان، اليوم السبت، بأن انفجارا استهدف منزل قيادي بعصائب اهل الحق في المحافظة.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن " مسلحين مجهولين هاجموا بعبوة ناسفة منزل القيادي في عصائب اهل الحق سعد الكعبي بمنطقة قطاع 28 وسط ميسان".

وبين المصدر، أن " الهجوم خلف اضرار مادية جسيمة بالمنزل "، لافتا إلى أن " ميسان تشهد تفجيرات يومية لعدد من المنازل كتصفية حسابات بين أحزاب المحافظة".

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