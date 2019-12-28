في لقاء ماراثوني.. ولفرهامتون يقلب الطاولة على الستي ويهزمه

2019/12/28 | 01:22 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قلب وولفرهامبتون تأخره بهدفين دون رد، إلى انتصار مثير بنتيجة 3-2 على حساب مانشستر سيتي، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب مولينيو ضمن لقاءات الجولة رقم 19 من الدوري الإنجليزي.

وسجل ثلاثية وولفرهامبتون أداما تراوري (55) وراؤول خيمينز (82) ومات دوهيرتي (89)، بينما سجل ثنائية السيتي رحيم سترلينج (25 و50).

وبتلك النتيجة، رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 30 نقطة ليرتقي إلى المركز الخامس، بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 38 نقطة في المركز الثالث.

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