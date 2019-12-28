2019/12/28 | 01:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

أعلن مسؤولون أمريكيون، السبت، عن مقتل متعاقد مدني أمريكي جراء قصف صاروخي على قاعدة K1 العراقية ب...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مقتل أمريكي في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية قرب كركوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مقتل أمريكي في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية قرب كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).