اشرب الماء على معدة فارغة وانتظر ما سيحدث

2019/12/28 | 01:53 - المصدر: العهد نيوز

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الماء مكون أساسي في الجسم، إذ يشكل ما نسبته 60% من الوزن، وهو ضروري للقيام بالعديد من الوظائف، وعدم توفير احتياجات الجسم

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