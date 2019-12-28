الحشد: عناصر داعش الارهابية تأخذ الاتاوات من رعاة الاغنام للبقاء على قيد الحياة

2019/12/28 | 01:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - الانبار

اكد القيادي في حشد الانبار قطري العبيدي، امس الجمعة، ان "عناصر تنظيم داعش الاجرامي المحاصرين في المناطق الصحراوية من المحافظة يستجدون رعاة

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