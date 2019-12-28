مقتل متعاقد مدني أميركي بهجوم على قاعدة في كركوك

2019/12/28 | 02:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مسؤولين عسكريين أميركيين بأن متعاقدا مدنيا أميركيا قتل في الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية في كركوك.

وقال المسؤولون، الذين طلبوا من رويترز عدم كشف هوياتهم، إن العديد من الجنود أصيبوا بجروح طفيفة، لكنهم أشاروا إلى أن المعلومات التي لديهم أولية.

وكان الجيش العراقي قد أعلن في بيان مقتضب أن عدة قذائف سقطت، الجمعة، على قاعدة كي وان "K 1" العسكرية، التي تضم قوات أميركية وعراقية، قرب المدينة الغنية بالنفط.

ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل، فيما ذكرت مصادر أن قوات الأمن عثرت على منصة إطلاق صواريخ كاتيوشا في عربة مهجورة قرب القاعدة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وينشط متشددون ينتمون لتنظيم داعش في المنطقة، وتحولوا إلى أساليب حرب العصابات منذ أن استعادت السلطات العراقية كل الأراضي التي كان يسيطر عليها التنظيم وأعلنت دحره في ديسمبر 2017.

لكن مسؤولا عسكريا أميركيا بارزا قال هذا الشهر إن الهجمات التي تشنها جماعات مدعومة من إيران على قواعد تضم قوات أميركية في العراق تزايدت وأصبحت أكثر تطورا، ما يدفع كل الأطراف صوب تصعيد خارج عن السيطرة.

وجاء التحذير بعد يومين من سقوط أربعة صواريخ كاتيوشا على قاعدة قرب مطار بغداد الدولي، أسفر عن إصابة خمسة من قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقية في أحدث هجمات صاروخية على قواعد تضم أفرادا من التحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

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