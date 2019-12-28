سبوتنيك: 30 شاحنة امريكية رباعية الدفع وصهاريج وقود تعبر الحدود العراقية الى الحسكة السورية

2019/12/28 | 02:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - سورية

كشفت وكالة "سبوتنيك"، إن "قافلة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الأمريكي تضم عشرات الشاحنات المحملة بمعدات عسكرية ولوجستية عبرت الحدود العراقية السورية باتجاه

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