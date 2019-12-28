مقتل أمريكي بهجوم استهدف قاعدة ( K1) بمحافظة كركوك

2019/12/28 | 02:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون أمريكيون إن أمريكيا لقي حتفه بهجووم صاروخي استهدف قاعدة عسكرية في محافظة كركوك يوم أمس الجمعة....

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