الفضل شلق - الفساد ٤ – خرافة الميثاقية

2019/12/28 | 06:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الفضل_شلق بدعة الميثاقية رشوة لكل طائفة.قمة الفساد السياسي.لم يبلغ لبنان هذا الدرك الأسفل من الأخلاق والسياسة كما في عهد شاع فيه استخدام الطوائف لمبدأ الميثاقية.كل طائفة يدعي أكباشها (زعماؤها) أن حصتهم مما هو مطروح ومتاح أقل مما يجب، بالأحرى أقل مما يعتبرونه عدلاً لهم.يقولون أن الأمر المطروح غير ميثاقي حتى ولو أيدته أكثرية الناس ونوابهم.الميثاقية أداة للتعطيل.هي في جوهر النظام التوافقي حيث الاعتبا......

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