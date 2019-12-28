فيحاء عبد الهادي - لا عودة إلى الوراء: معاً للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

2019/12/28 | 06:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فيحاء_عبد_الهادي »لو سكت من لا يعرف لقلَّ الخلاف«.ابن رشدكلما تصاعد نضال المرأة الفلسطينية، لنيل حقوقها السياسية والاجتماعية والثقافية، وكلما حاربت التمييز الظالم ضدها؛ اشتدت الهجمة عليها، وكلما أحرزت النساء بعض المكتسبات، على الصعيد الوطني أو الإقليمي أو الدولي؛ ارتفعت أصوات تقلل من شأن هذه المكتسبات، بدعوى أنها مشبوهة، وأن الغرب وراءها، وبدأت حملات التشكيك بالنساء الرياديات، وبالمؤسسات التي ت......

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