ريما كتانة نزال - الحوار المطلوب حول اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة

2019/12/28 | 06:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ريما_كتانة_نزال انشغلت المدينة بأمر الهجوم المنهجي على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وفي سبيل ذلك تم تجيير وتجهيز الخطب المنبرية وتجنيد الإعلام الاجتماعي، كما تحركت العشيرة للدفاع عن مصالحها ضد الاتفاقية والمراكز النسوية، والمدهش في الهجمة التوحد الحاصل ضد الاتفاقية بين الخصوم السياسيين التقليديين بالمعنى الاجتماعي، كما طفا على السطح الخلاف في المؤسسة الرسمية وتنازع الصلاحيات بين المؤسسة السياس......

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