جيلاني الهمامي - إلى الرئيس قيس سعيد : «عليك أن توضح خفايا زيارة أردوغان الفجئية، وأن تعتذر للشعب التونسي.»

2019/12/28 | 06:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جيلاني_الهمامي الرئيس قيس سعيد :عليك أن توضح خفايا زيارة أردوقان الفجئيةوأن تعتذر للشعب التونسيأولا : كيف لرئيس دولة ذات سيادة أن يرضخ لاستقبال رئيس دولة أخرى لم يسبق له أن يوجه له دعوة رسمية ولم يعلم بها إلا في آخر لحظة كما لو كان يعمل تحت إمرته أو هو مجرد وال على رأس ولاية تابعة له؟السيد قيس سعيد : تونس كفت عن أن تكون ولاية تابعة للإمبراطورية العثمانية من زمن بعيد وهي من المفروض دولة مستقلة في ......

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