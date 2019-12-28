2019/12/28 | 07:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد القيادي في حشد الانبار قطري العبيدي ،الجمعة، ان عناصر تنظيم داعش الوهابي المحاصرين في المناطق الصحراوية من المحافظة يستجدون رعاة الاغنام لبقائهم ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حشد الانبار: داعش يستجدي رعاة الاغنام للبقاء على قيد الحياة) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حشد الانبار: داعش يستجدي رعاة الاغنام للبقاء على قيد الحياة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).