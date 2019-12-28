برشلونة يوجه أنظاره نحو 4 لاعبين في الدوري الانكليزي.. صفقات مجانية مثيرة!

2019/12/28 | 08:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن أسماء بعض اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، ويعتبروا تحت أنظار برشلونة.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية،

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