التحالف الدولي يصدر بياناً بشأن الهجوم الصاروخي في كركوك

2019/12/28 | 08:36 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الإخباريةأسفر هجوم صاروخي في شمال العراق عن مقتل متعاقد أمريكي وإصابة العديد من العسكريين مساء أمس الجمعة، حسب ما أعلن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد...

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