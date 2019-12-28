قيس الخزعلي “يهدد” برهم صالح: إما الاستقالة أو الإقالة

2019/12/28 | 08:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / هاجم زعيم حركة “عصائب أهل الحق” قيس الخزعلي الرئيس برهم صالح مهدداً إياه بالإقالة، على خلفية رفض الأخير تكليف مرشح تحالف “البناء” لتشكيل الحكومة الجديدة.وقال الخزعلي في مقابلة تلفزيونية إن “الخطوة الأخيرة لرئيس الجمهورية لم تكن مبررة، والحجج التي أعطاها لم تكن منطقية، والدستور يحتم عليه تكليف مرشح الكتلة الأكبر بالبرلمان”.وأوضح […]

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