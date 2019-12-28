سقوط صواريخ على قاعدة تضم قوات أميركية في العراق

2019/12/28 | 08:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلن الجيش العراقي، في بيان مقتضب، سقوط قذائف عدة على قاعدة “كي وان” العسكرية التي تضم جنودا أميركيين قرب مدينة كركوك، اليوم الجمعة.وقالت مصادر أمنية إن القاعدة، التي تبعد 15 كيلومترا إلى الشمال الغربي من المدينة، تضم قوات أميركية إلى جانب قوات عراقية من الشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب.وقال مصدر أمني عراقي […]

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