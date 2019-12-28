رئاسة البرلمان العراقي تتراجع: صالح لم يقدم استقالته رسميا

2019/12/28 | 08:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / قال نائب رئيس البرلمان العراقي بشير الحداد، الجمعة، إن رئيس البلاد برهم صالح لم يقدم طلبا رسميا للاستقالة، وإنما كانت رسالته الموجهة للبرلمان “بيان موقف ليس إلا”.ويعد هذا الموقف تراجعا من الحداد الذي قال في وقت سابق، الجمعة، لوسائل إعلام محلية، إن الرسالة التي وجهها الرئيس صالح إلى البرلمان، الخميس، بمنزلة استقالة […]

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