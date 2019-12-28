مقترح جديد بشأن قانون التقاعد يتعلق بالعمر

2019/12/28 | 08:48 - المصدر: السومرية نيوز

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كشف ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ المالية اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ أﺣﻤﺪ اﻟﺼﻔﺎر، ﻋﻦ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﺷﺮط اﻟﻌﻤﺮ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ الموحد.

ونقلت صحيفة الصباح عن اﻟﺼﻔﺎر قوله إن "ﻣﻘﺘﺮح ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ الموحد ﻓﻲ ﻧﺴﺨﺘﻪ اﻻوﻟﻰ ﻛﺎن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺴﻔﺮاء ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺷﺮط اﻟﻌﻤﺮ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ"، ﻣﺒﻴﻨﺎ أن "ﻫﻨﺎك اﻋﺘﺮاﺿﺎت وﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ بتضمين ﺷﺮاﺋﺢ أﺧﺮى ﻳﺮون ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺷﻤﻮﻟﻬﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻨﺎء".





وﻛﺸﻒ اﻟﺼﻔﺎر ﻋﻦ أن "ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات المقترحة اﻻﺳﺎﺗﺬة الجامعيين واﻻﻃﺒﺎء ﺑﺎﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت المهمة واﻟﺨﺒﺮاء"، ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ اﻧﻪ "ﺳﺘﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺟﻤﻴﻊ المقترحات المقدمة ﻣﻦ اﻟﻠﺠﺎن واﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ".





وأﻧﻬﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء الماضي، اﻟﻘﺮاءة اﻷوﻟﻰ لمشروع ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻌﺎم.

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