2019/12/28 | 08:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يتضمن الإصدار التجريبي الحديث لواتساب للأجهزة العاملة بنظامي التشغيل آندرويد وiOS، ميزة جديدة تمكّن المستخدمين من حذف الرسائل آليا بعد فترة زمنية محددة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واتساب يقدم ميزة "تدمير الرسائل" ذاتيا) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واتساب يقدم ميزة "تدمير الرسائل" ذاتيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).