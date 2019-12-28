الرئيس السويسري يهاجم عملة

2019/12/28 | 08:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال الرئيس السويسري، إن مشروع "ليبرا" الذي تتبناه شركة "فيسبوك"، قد فشل في صورته الحالية، ويتعين تعديله لكي تجري الموافقة عليه.

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