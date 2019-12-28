هذا ما يفعله الهاتف الذكي بالصحة العقلية

2019/12/28 | 09:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحدثت الهواتف الذكية، نقلة كبرى في حياة الناس، لكن ثورة التقنية لا تخلو من العواقب؛ لاسيما على مستوى الصحة العقلية والنفسية.

وبحسب دراسة أجرتها هيئة “سي

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