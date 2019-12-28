مقتل شخص بإطلاق نار في مركز تجاري في أمريكا

2019/12/28 | 09:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل شخص على الأقل جراء إطلاق نار وقع داخل مركز تجاري، اليوم السبت، في إحدى ضواحي دنفر في مدينة أورورا بولاية كولورادو الأمريكية.

وقالت إدارة شرطة

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