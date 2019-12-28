2019/12/28 | 09:07 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضبط نحو 1000 مسطرة تفجير وعبوات ناسفة في نينوى

اخبار مباشرة

ضبط نحو 1000 مسطرة تفجير وعبوات ناسفة في نينوى

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط نحو 1000 مسطرة تفجير وعبوات ناسفة في نينوى) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط نحو 1000 مسطرة تفجير وعبوات ناسفة في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).