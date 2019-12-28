2019/12/28 | 09:07 - المصدر: الغد برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط نحو 1000 مسطرة تفجير وعبوات ناسفة في نينوى) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ضبط نحو 1000 مسطرة تفجير وعبوات ناسفة في نينوى
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ضبط نحو 1000 مسطرة تفجير وعبوات ناسفة في نينوى
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط نحو 1000 مسطرة تفجير وعبوات ناسفة في نينوى) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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