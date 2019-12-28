رجل دين إيراني ينتقد مواطنيه بسبب كثرة سفرهم

2019/12/28 | 09:07 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

انتقد رجل دين إيراني بارز "إفراط" الإيرانيين في السفر والسياحة وإنفاق الكثير من الأموال على رحلاتهم "غير الضرورية"، معتبراً ذلك بأنه سلوك "غير أخلاقي اقتصاديا".

وانتقد آیة الله أحمد علم الهدى، إمام مدينة مشهد، ثاني أكبر المدن الإيرانية، والذي يعتبر أهم رجل دين في شمال شرق البلاد، كثرة رحلات السفر من أجل الترفيه التي يقوم بها الإيرانيون، معتبرا أنه أمر غير ضروري للعائلات، وفقا لما نشره موقع "الحرة".

وتعتبر انتقادات رجل الدين التي وجهها في خطبة الجمعة الماضية مناقضة لتصريحات المسؤولين الذين يشجعون المواطنين على السياحة الداخلية.

وقال علم الهدى في الخطبة إن "الحكومة يجب أن تستهدف السياح الأجانب وجلب العملة الصعبة، وليس تشجيع المواطنين على إنفاق أموالهم، وتساءل: "كم يكلف ذهاب عائلة إيرانية إلى حديقة؟ وكم تنفق على السفر؟ ما أهمية السفر من أجل الترفيه؟".

وقال موقع "راديو فاردا" استنادا لبيانات رسمية، إن "عدد الإيرانيين الذين سافروا إلى الخارج انخفض بنسبة 12 في المئة خلال الأشهر الماضية، وكذلك تقلص عدد الرحلات الداخلية بسبب ارتفاع أسعار تذاكر الطيران وحجز الفنادق".

وتعيش إيران أزمة اقتصادية بسبب إعادة فرض العقوبات الأميركية عليها بسبب "أنشطتها المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط".

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