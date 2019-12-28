2019/12/28 | 09:07 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني: رئيس الجمهورية تعرض لضغوط كبيرة .. مطالب المتظاهرين يجب ان تؤخذ بالحسبان) نشر أولاً على موقع (الوكالة الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني: رئيس الجمهورية تعرض لضغوط كبيرة .. مطالب المتظاهرين يجب ان تؤخذ بالحسبان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الوكالة الاخبارية).