النايل لـ(دجلة): مغادرة رئيس الجمهورية إلى السليمانية كشفت حجم التدخلات الخارجية

2019/12/28 | 09:07 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الباحث في الشأن العراقي عبد القادر النايل، اليوم السبت، أن الأزمة السياسية وصلت إلى مراحل نهائية ولا يمكن أن تحل إلا بحكومة طوارئ.وقال النايل غي حديثه لـ(دجلة) إن...

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