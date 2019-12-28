مجاميع مجهولة تحرق احد المحال التجارية في كربلاء

2019/12/28 | 09:19 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني مساء الجمعة، بأقدام مجاميع مجهولة تحمل عبوات المولوتوف على حرق احد المحلات المتروكة مقابل مطعم ريحانةفي كربلاء، فيما اشار الى ان الدفاع المدني قام بأخماد الحريق.واضاف […]

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