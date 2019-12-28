حسان عاكف - لكل مَنْ يقلل مِنْ وضع العراقيين المقيمين في الخارج… دعونا نتعلم من لبنان

2019/12/28 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسان_عاكف مع بدء الجدل حول تعديل قانون الانتخابات إرتفعت اصوات مؤسفة من داخل القوى السياسية، وكذلك بين المواطنين في اماكن متفرقة تدعو الى استثناء العراقيين المقيمين في الخارج من المشاركة في الانتخابات البرلمانية.علما ان عدد العراقيين في بلاد المهجر يقدر بخمسة ملايين مواطن.لست هنا في معرض الدخول في تناول أسباب وظروف هذه الحالات الاجتماعية السلبية، واكتفي فقط بالتذكير بكيفية تعامل بلد شقيق، لا تقل مش......

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