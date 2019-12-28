هل يلجأ لبنان إلى صندوق النقد الدولي وتحرير سعر صرف الليرة؟

2019/12/28 | 09:20 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال خبراء اقتصاديون إن لبنان قد يذهب إلى تحرير سعر صرف العملة في الفترة المقبلة، إلا أن بعض الخطوات تعد ضرورية قبل اللجوء لتلك الخطوة.

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