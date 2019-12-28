بالاسماء .. المعتقلون والموقوفون بلا مذكرات والمخطوفون مجهولي المصير ممن شاركوا بالتظاهرات

2019/12/28 | 10:09 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الاخباريةاعلن الخبير الامني الاستراتيجي، هشام الهاشمي، عن اسماء المعتقلين بأمر قضائي والموقفين بدون مذكرات قضائية والمخطوفين غير معلومين المصير؛ منذ 1 اكتوبر/تشرين...

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