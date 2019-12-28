بسبب 15 دولارا قتل شقيقه واثنين من أعمامه!

2019/12/28 | 10:13 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قنل مواطن مصري على يد شقيقه واثنين من أعمامه بسبب خلاف على مبلغ مادي.وتبين من تحقيقات الشرطة أن المتهمين احتجزوا المجني عليه وضربوه وصعقوه بالكهرباء حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.[…]

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