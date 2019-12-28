أصيل هميم تفتتح حفلات مهرجان ربيع سوق واقف

2019/12/28 | 10:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت المطربة العراقية أصيل هميم حفلات مهرجان ربيع سوق واقف، الذي تقيمه إذاعة صوت الريان، في العاصمة القطرية الدوحة بمسرح عبد العزيز جاسم، إذ سيتمّ تقديم ثلاث حفلات خلال الأسبوع وعلى مدى أسبوعين.

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