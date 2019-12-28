الرافدين يكشف الجهات المستغلة اسمه لمنح السلف للموظفين والمتقاعدين

2019/12/28 | 10:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصرف الرافدين اليوم السبت، عن الجهات التي تستغل اسمه لمنح السلف للموظفين والمتقاعدين.

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