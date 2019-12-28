2019/12/28 | 10:25 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزراء خارجية 4 دول أوروبية يزورون ليبيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/28 | 10:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

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