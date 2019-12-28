ثلاثة أيام على انطلاق عملية فرض القانون في ’’أبي صيدا’’.. هذه نتائجها

2019/12/28 | 10:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر حكومي في محافظة ديالى، السبت (28 كانون الأول، 2019) عن نتائج عملية فرض القانون في ناحية ابي صيدا بعد 3 أيام من انطلاقها.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "أهم نتائج عملية فرض القانون في مركز ناحية ابي صيدا (30 كم شمال شرق بعقوبة) والتي انطلقت منذ 3 أيام هي اعتقال 8 مطلوبين وفق مذكرات قبض رسمية وضبط اسلحة خفيفة ومتوسطة واكمال فرض الاحزمة الامنية حول محيط الناحية وإعادة الاستقرار بالإضافة إلى عودة أغلب العوائل التي نزحت".

وأضاف، أن "خطة فرض القانون مستمرة في تعقب المطلوبين للقضاء"، لافتا إلى أن "القوات المنتشرة في أحياء وازقة ابي صيدا ستبقى في مواقعها بالوقت الراهن لحين انهاء كل المشاكل العالقة والاطمئنان لطبيعة المشهد الأمني الداخلي".

وأكد أن "درء مخاطر النزاعات العشائرية مهم جدا لتفادي تداعياته على السلم والاستقرار".

وشهدت أبي صيدا الاسبوع الماضي نزاعات عشائرية، عنيفة اُستخدِمَ فيها مختلف الاسلحة النارية، ما ادى الى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.

بغداد اليوم-متابعة

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وحصل مشروع القرار على موافقة

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بغداد اليوم ـ خاص

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