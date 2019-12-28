بارزاني يوضح موقفه من أزمة اختيار رئيس للحكومة العراقية

2019/12/28 | 10:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني السبت إن الرئيس العراقي برهم صالح يتعرض "لضغوطات كبيرة"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن أي حل للأزمة السياسية الحالية ينبغي أن يتم "على أساس الدستور ووفقا للسياقات القانونية".

وقال رئيس الإقليم في بيان صدر عنه السبت إنه "بينما ينذر التهديد بعدم الاستقرار والمزيد من تعقيد الأوضاع البلد بالمضي نحو مستقبل مجهول، فإن الواجب يحتم على الجميع التعامل مع الوضع بالتفاهم وبروح وطنية وبمسؤولية وبعيدا عن الضغوط السياسية لاجتياز المرحلة وفقا للسياقات الدستورية".

وأضاف أنه "لاختيار مرشح وطني وغير جدلي لرئاسة الحكومة يكون مقبولا من القوى المؤثرة، ينبغي الأخذ في الحسبان المطالب المشروعة للمتظاهرين وأوضاع ومصالح البلد عند اختياره، وأن تقدم المساعدة للحكومة القادمة لغرض اجتياز المرحلة الانتقالية المقبلة والإعداد لانتخابات جديدة".

ورفض الرئيس العراقي الخميس تكليف مرشح كتلة البناء المدعومة من إيران، أسعد العيداني لرئاسة الحكومة المقبلة قائلا إنه يفضل الاستقالة على تعيين شخص سيرفضه المحتجون.

والعيداني هو ثالث مرشح يعلن المحتجون رفضهم تكليفه بالمنصب، بعد عضو البرلمان محمد شياع السوداني، ووزير التعليم العالي في الحكومة المستقيلة قصي السهيل.

واجتاحت احتجاجات حاشدة العراق منذ الأول من أكتوبر قتل خلالها أكثر من 500 شخص.



ويطالب المتظاهرون بتغيير شامل في النظام السياسي.

واستقال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الشهر الماضي واستمرت الاحتجاجات لكنه ظل في منصبه لتصريف الأعمال.

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