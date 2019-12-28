2019/12/28 | 10:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} اقتربت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية {ناسا} من استكمال مركبة متجولة قبل بدء رحلة في العام المقبل للبحث عن أدلة على وجود حياة سابقة على سطح المريخ، ووضع الأساس لمهمة تقوم بها ناسا لإرسال بشر إلى أعماق الفضاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مركبة ناسا "المريخ 2020" تستعد لأخذ عينات من المريخ) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مركبة ناسا "المريخ 2020" تستعد لأخذ عينات من المريخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).