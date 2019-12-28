بابل.. الكشف عن جريمة قتل طفلة من قبل والدها وزوجته

2019/12/28 | 10:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بابل: الفرات نيوز} كشفت قيادة شرطة محافظة بابل، السبت، عن جريمة قتل طفلة من قبل والدها وزوجته جنوبي المحافظة.

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