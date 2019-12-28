2019/12/28 | 10:30 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وسائل اعلام هندية، اليوم السبت، ان السلطات الهندية أوقفت العديد من المتظاهرين المحتجين ضد قانون المواطنة الجديد، أمس الجمعة.وبحسب أخبار نقلتها وسائل إعلام محلية، شهدت مختلف مناطق العاصمة نيودلهي مظاهرات ضد القانون، عقب صلاة الجمعة.وفرقت الشرطة الهندية، مظاهرة بالقرب من البرلمان، وقامت أثناء ذلك بتوقيف عدد من المتظاهرين.وتظاهر المئات، بينهم سياسيين، في منطقة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشرطة الهندية توقف العديد من المحتجين على قانون الجنسية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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